Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ НХЛ объявила имена лучших хоккеистов дня.

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Национальная хоккейная лига признала Никиту Гусева третьей звездой по итогам игрового дня.

Первой звездой стал нападающий »Нью-Джерси» Блэйк Коулман, набравший 4(2+2) очка в победном матче против «Монреаля» («Девилз» обыграли «Канадиенс» в единственной встрече игрового дня со счетом 6:4).

Второй звездой был признан канадский форвард «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, записавший на свой счет гол и две результативные передачи.

Российский нападающий «Девилз» Никита Гусев, отметившийся в игре тремя результативными передачами, стал третьей звездой игрового дня.

Всего на счету россиянина 11 (5+6) очков в текущем сезоне.