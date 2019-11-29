Гарипов расторг контракт с «Ак Барсом» Он выступает в КХЛ с сезона 2011/2012.

Агент 28-летнего голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова Станислав Романов сообщил, что его клиент расторг соглашение с клубом.

– Сегодня он подписал расторжение. Никаких проблем в переговорах не было. Спасибо Казани, что пошли нам навстречу. Интерес «Авангарда»? Сейчас у Эмиля есть несколько вариантов, пока не могу сказать, что с кем-то мы уже договорились о чем-то. Пока идет переговорный процесс, – цитирует агента Sport24.ru.

Отметим, что в составе казанского клуба Эмиль стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2017/2018. Однако после травмы спины, полученной в декабре прошлого года, он больше не выходил в основном составе команды. Всего в КХЛ он провел 209 матчей.