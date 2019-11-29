Блейк Колман: Гусев, наверное, один из самых опасных парней во всей лиге Нападающий «Нью-Джерси» Блейк Колман – об игре российского нападающего «Девилз» Никиты Гусева.

Загрузка...

- Он очень талантлив. Если рядом с ним играть старательно, он будет играть так же. Сегодня это было видно. Это один из самых опасных парней, наверное, во всей лиге. С ним играть очень интересно. Когда мы действуем правильно, то получаем за это вознаграждение. С ним приятно играть, - приводит слова Колмана пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в матче против «Монреаля» (6:4), который состоялся в ночь с четверга на пятницу, российский форвард записал на свой счет три результативные передачи.