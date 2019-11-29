Блейк Колман: Гусев, наверное, один из самых опасных парней во всей лиге

- Он очень талантлив. Если рядом с ним играть старательно, он будет играть так же. Сегодня это было видно. Это один из самых опасных парней, наверное, во всей лиге. С ним играть очень интересно. Когда мы действуем правильно, то получаем за это вознаграждение. С ним приятно играть, - приводит слова Колмана пресс-служба НХЛ.
Отметим, что в матче против «Монреаля» (6:4), который состоялся в ночь с четверга на пятницу, российский форвард записал на свой счет три результативные передачи.
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Ари психанул, но дело сделал. «Краснодар» победил дома «Базель» На своем поле «быки» одержали победу с минимальным счетом над «Базелем» и продолжили борьбу с «Хетафе» за выход в плей-офф. 28.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена