«Барыс» расторг контракт с Тэнгреди - Советский спорт
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30 ноября 2019 10:57ХоккейЛипкин Антон

«Барыс» расторг контракт с Тэнгреди

Американец покинул Нур-Султан.

Форвард «Барыса» Эрик Тэнгреди завершил выступления за клуб, сообщает официальный сайт «барсов». Контракт с 30-летним американцем расторгнут по обоюдному согласию.

Тэнгреди перешел в «Барыс» в межсезонье и набрал 9 (5+4) очков в 22 матчах при показателе полезности «–5» и 24 минутах штрафа.

Отметим, что в понедельник «Барыс» выставил нападающего на драфт отказов, но ни один из клуб не воспользовался опцией забрать игрока. Ранее главный тренер команды Андрей Скабелка подверг критике легионеров, заявив, что клубу не нужны нападающие, которые «ничего не забивают».

Отметим, что «Барыс» набрал 40 очков в 31 игре и занимает четвертое место в Восточной конференции.

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