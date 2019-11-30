Николай Хабибулин: Задача перед «молодежкой» предельно четкая – победа на любом турнире Хабибулин стал тренером вратарей молодежной сборной России.

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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин прокомментировал свое назначение в тренерский штаб молодежной сборной России.

«Благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы принести пользу для общего дела, – приводит слова Хабибулина официальный сайт ФХР. – Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьезные и четкие – победа в каждой игре и на любом турнире. Это очередной шанс показать, что наша система подготовки «Красная Машина» может и должна приносить позитивные результаты».

Напомним, Ларионов станет тренером вратарей в штабе главного тренера команды Валерия Брагина. Также ассистентом Брагина стал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).