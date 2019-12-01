Капитан «Амура» Кондратьев госпитализирован в результате нападения

Как сообщает официальный сайт ХК «Амур», капитан команды Максим Кондратьев попал в больницу после нападения.
«30 ноября было совершено нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева. Инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции, – говорится в сообщении.
Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку».
Воспитанник тольяттинского хоккея, Кондратьев выступает за «Амур» с 2016 года. Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе ХК «Салават Юлаев».
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