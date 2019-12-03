Хенрик Лундквист – об игре с «Вегасом»: Все свелось к игре в неравных составах

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение от «Вегаса» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Все свелось к игре в неравных составах, мы не сделали дело в меньшинстве, – приводит слова 37-летнего шведа официальный сайт лиги. – Им удались два хороших розыгрыша, а нам – ни одного. При этом мне самому надо делать лишний сэйв».
Отметим, что к пятой минуте «Вегас» вел со счетом 2:0 после дубля форварда Алекса Така. На счету Лундквиста в этом матче 28 отраженных бросков.
«Рейнджерс» с 29 очками остаются шестыми в Столичном дивизионе и в следующем матче 5 декабря сыграют в гостях с «Коламбусом».
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