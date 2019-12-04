Куликов выбыл до конца января

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму в результате силового приема в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).
Согласно источнику, игрок больше не сыграет в этом году и вернется в строй в конце января. О других деталях его состояния не уточняется.
В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист отыграл 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.
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