Куликов выбыл до конца января - Советский спорт
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04 декабря 2019 00:36ХоккейГичунцев Артур

Куликов выбыл до конца января

Об этом сообщает североамериканский журналист Брайан Мунц со ссылкой на главного тренера «Джетс» Пола Мориса.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму в результате силового приема в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0).

Согласно источнику, игрок больше не сыграет в этом году и вернется в строй в конце января. О других деталях его состояния не уточняется.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист отыграл 25 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

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