Константин Окулов: Меня заслуженно не вызвали в сборную Хоккеист не сыграет на Кубке Первого канала.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о своей текущей форме и высказал мнение о том, почему не получил вызов в сборную России.

«Немного обидно, но, считаю, меня заслуженно не вызвали в сборную. В последних матчах я не показываю своего лучшего хоккея. Значит, нужно будет во время паузы отдохнуть, подумать над своей игрой и затем постараться выйти на новый уровень. Только работой можно заслужить вызов в сборную. А сейчас другие парни по игре выглядят сильнее меня и заслуженно вызваны в сборную», - цитирует хоккеиста News.ru.

В текущем сезоне КХЛ в активе Окулова 17 (7+10) очков в играх за ЦСКА.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.