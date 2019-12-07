Сергей Калинин: Сейчас в ЦСКА ни у кого нет проблем с мотивацией ЦСКА проиграл четыре подряд матча.

Форвард ЦСКА Сергей Калинин высказался о неудачном выступлении команды в ноябре.

«Надо находить пути выхода из этой ситуации, стараться играть по заданию тренера и выполнять его установки, находя мотивацию для каждого матча, – приводят «Известия» слова 28-летнего нападающего. – Думаю, сейчас проблем с мотивацией точно ни у кого в ЦСКА нет – всем надоело так часто проигрывать».

Напомним, в ноябре ЦСКА потерпел пять поражений, из них четыре – подряд и опустился с первого места в Западной конференции.

До паузы на «Кубок Первого канала» ЦСКА проведет еще один матч – 8 декабря в Минске с «Динамо».