Сергей Калинин: Сейчас в ЦСКА ни у кого нет проблем с мотивацией

Форвард ЦСКА Сергей Калинин высказался о неудачном выступлении команды в ноябре.
«Надо находить пути выхода из этой ситуации, стараться играть по заданию тренера и выполнять его установки, находя мотивацию для каждого матча, – приводят «Известия» слова 28-летнего нападающего. – Думаю, сейчас проблем с мотивацией точно ни у кого в ЦСКА нет – всем надоело так часто проигрывать».
Напомним, в ноябре ЦСКА потерпел пять поражений, из них четыре – подряд и опустился с первого места в Западной конференции.
До паузы на «Кубок Первого канала» ЦСКА проведет еще один матч – 8 декабря в Минске с «Динамо».
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