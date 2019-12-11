«Детройт» уступил «Виннипегу»

«Виннипег» на своем льду разгромил «Детройт» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
По два очка в составе победителей набрали Эндрю Копп (1+1) и Блэйк Уилер (1+1).
«Виннипег» расположился на третьей строчке Центрального дивизиона. Команда набрала 40 очков. «Детройт» замыкает турнирную таблицу Атлантического дивизиона (17).
13 декабря команды вновь сыграют между собой, матч состоится в Детройте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Лаури (мен.), 13. Уилер, 37. Копп, 39. Лайне, 39. Шайфли (бол.), 46 — Эн, 28.
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