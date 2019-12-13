«Эдмонтон» проиграл «Миннесоте» «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» принимала «Эдмонтон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:5 (2:1, 2:1, 2:3).

Победную шайбу в третьем периоде забросил Люк Канин. По одному голу в составе «Эдмонтона» забили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Для обоих эти шайбы стали 20-ми в сезоне.

Несмотря на поражение, «Эдмонтон» продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе. Команда набрала 40 очков. «Миннесота» - шестая в Центральном дивизионе (35).

Следующие матчи команды проведут 15 декабря на своих площадках. «Ойлерз» сыграют с «Торонто», а «Миннесота» - с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Голы: Гринвэй, 13. Закер, 20. Фолиньо, 24. Донато, 28. Стаал, 56. Канин, 57. — Клефбом, 8:00. Драйзатль, 22:00. Хаас, 51. Макдэвид, 53. Нил, 60.