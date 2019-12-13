«Ванкувер» в овертайме обыграл «Каролину» В четырех последних матчах «Кэнакс» одержали три победы.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своем льду обыграл «Каролину» со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу в овертайме забросил Элиас Петтерссон. Голкипер хозяев Якоб Маркстрем отразил все 43 броска по своим воротам.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на площадке более 15 минут и очков не набрал.

«Каролина» расположилась на третьей строчке Столичного дивизиона. Команда набрала 40 очков. «Ванкувер» - пятый в Тихоокеанском дивизионе (36).

15 декабря обе команды сыграют на чужих площадках. «Харрикейнз» встретятся с «Калгари», а «Кэнакс» - с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Каролина» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петтерссон, 61.