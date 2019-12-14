Россия сыграет с Чехией на Кубке Первого канала Начало матча – 15:00 (мск).

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В субботу сборная России по хоккею проведет свой второй матч в рамках второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве. Соперником российской команды станет Чехия.

В четверг в первом туре «Кубка Первого канала» Россия потерпела поражение от Швеции (3:4), с таким же счетом, но в овертайме, Чехия обыграла Финляндию в Пльзене.

Отметим, что на первом этапе Еврохоккейтура – «Кубке Карьяла» в Хельсинки Чехия всухую победила Россию (3:0) благодаря голам Яна Коваржа, Лукаша Седлака и Андрея Нестрашила.

Матч Россия – Чехия пройдет на арене «Парк легенд» в Москве. Начало игры – 15:00 (мск). В 11:00 (мск) начнется первый матч Финляндия – Швеция.