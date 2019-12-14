Тренер «Нью-Джерси» – об отсутствии Холла: Это большое событие, когда топового игрока нет в составе Холл может быть обменян и не сыграл с «Колорадо».

Главный тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин высказался об отсутствии форварда Тэйлора Холла в составе команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:3).

Во время разминки менеджмент «Девилз» сообщил тренеру, что 28-летний канадец не сыграет по причинам предосторожности. Напомним, Холл может стать свободным агентом по окончании сезона и является кандидатом на обмен.

«Ребята отреагировали нормально, – приводит слова Насреддина официальный сайт лиги. – Я им сказал, что надо выйти на лед и сделать свою работу, что на кону стоят два очка. И они вышли на игру готовыми... Но, конечно, это большое событие, когда одного из топовых игроков лиги не ставят в состав».

В нынешнем сезоне на счету Холла 25 (6+19) очков в 30 матчах.