Андрей Кузьменко: С Чехией надо выйти на лед более уверенными Россия сыграет Чехией на втором этапе Еврохоккейтура – «Кубке Первого канала».

Форвард сборной России Андрей Кузьменко высказался о поражении от Швеции (3:4) в матче «Кубка Первого канала».

«Должны были немного больше забивать, – приводят «Известия» слова 23-летнего игрока. – На мой взгляд, моментиков было очень много. В следующей игре необходимо более уверенными выходить на лед, а то в матче со Швецией эмоции немного преобладали, потому что хочется выиграть этот домашний турнир».

Напомним, в составе сборной России дубль сделал форвард Кирилл Капризов, еще один гол на счету Вадима Шипачева. При этом по ходу матча Швеция вела со счетом 3:0.

В субботу Россия проведет второй матч на турнире – с Чехией. Начало игры – 15:00 (мск).