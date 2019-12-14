Милош Ржига: Мы верим, что политика никак не относится к решению WADA по российским спортсменам - Советский спорт
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14 декабря 2019 18:28Хоккей

Милош Ржига: Мы верим, что политика никак не относится к решению WADA по российским спортсменам

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига не считает решение исполкома WADA по российским спортсменам политическим.

- На прошлом чемпионате ваш игрок (Евгений Кузнецов - прим. ТАСС) тоже попался на допинге. Мне тяжело говорить на эту тему, я не знаю деталей и причин. Но если кто-то за этим следит, то это не просто так. Мы верим, что политика никак не относится к этому, спорт есть спорт, - цитирует Ржигу ТАСС.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

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