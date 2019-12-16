Галузин перешел в «Ак Барс» Всего в КХЛ нападающий провел 496 матчей.

Российский нападающий Владимир Галузин подписал двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Отметим, что на прошлой неделе магнитогорский «Металлург» прекратил сотрудничество с игроком, поместив его в список отказов.

– Галузин долгое время был интересен нашему клубу, мы считаем, что это тот нападающий, который впишется в нашу систему игры. Сейчас у нас появилась хорошая возможность посмотреть на форварда в деле уже на наших условиях. При этом он обладает высоким уровнем мастерства: точным броском и быстрыми руками. Учитывая повреждения у наших нападающих, «Ак Барсу» важно собрать боевой состав с достаточным уровнем глубины. Перед решающей частью сезона это имеет особенное значение, – сказал генеральный менеджер команды Рафик Якубов.

В нынешнем сезоне Галузин набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах.

Всего в КХЛ нападающий провел 496 матчей за «Торпедо» и «Магнитку», забив 83 шайбы и отдав 117 ассистов.