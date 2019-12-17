Кроуфорд вернется к работе с «Чикаго» 2 января

«Мы провели собственное расследование и можем подтвердить, что Марк обращался за помощью к профессионалам, чтобы улучшить навыки общения, стать лучше как человек и тренер. Мы узнали, что Марк начал заниматься с психологом в 2010 году и проводил эти занятия на регулярной основе. Мы считаем, что Марк сделал выводы и работал над собой в последние десять лет, чтобы добиться прогресса в человеческом и профессиональном плане.
За время работы Марка в «Блэкхокс» с ним не было никаких инцидентов. Клуб принял решение отстранить Марка от работы с командой до 2 января 2020 года, после чего он продолжит выполнять свои обязанности помощника тренера в соответствии с его контрактом, чтобы оправдать возложенные на него ожидания. Он также продолжит консультации. В дальнейшем мы не будем давать комментарии на эту тему», - цитирует пресс-службу «Чикаго» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 30 ноября бывший нападающий НХЛ Шон Эйвери в интервью газете New York Post рассказал, что 23 декабря 2006 года Кроуфорд, тренировавший в то время «Лос-Анджелес» ударил его ногой во время встречи с «Нэшвиллом» (0:7). Отмечалось, что инцидент произошел после того, как Эйвери был удален за нарушение численного состава.
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