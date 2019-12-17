Зайцев выбыл на неделю из-за травмы Защитник «Оттавы» не сыграл с «Флоридой».

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Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:6) из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний российский игрок обороны не участвовал в тренировке накануне игры и не был включен в состав. Ожидается, что Зайцев выбыл на одну неделю.

Отметим, что до конца недели «Оттава» проведет три матча – с «Тампой-Бэй» (17 декабря), «Нэшвиллом» (19 декабря) и «Филадельфией» (21 декабря).

В нынешнем сезоне Зайцев провел 32 матча, в которых отметился восемью результативными передачами при показателе полезности «–1» и восемью минутами штрафа.