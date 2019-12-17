Зайцев планирует получить гражданство Канады - Советский спорт
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17 декабря 2019 15:37ХоккейЛипкин Антон

Зайцев планирует получить гражданство Канады

Защитник играет в НХЛ с 2016 года.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев намерен стать гражданином Канады, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает источник, все необходимые документы уже поданы, а оформление находится на завершающей стадии, осталось всего пару месяцев.

Напомним, Зайцев выступает в НХЛ с 2016 года. Первые три сезона он провел в «Торонто», а минувшим летом был обменян в «Оттаву».

Осенью стало известно о конфликте Зайцева с бывшей супругой, которая намеревалась отсудить треть дохода игрока в качестве алиментов на детей, а также десять МРОТ в месяц на себя.

В ноябре Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс», чтобы слетать в Россию. Позже его бывшая жена опубликовала в инстаграме видео, на котором Зайцев со своим отцом увозит от нее двух детей.

Добавим, что Зайцев выступал за сборную России на чемпионатах мира 2013, 2016, 2018 и 2019 годов, а также на Кубке мира 2016 года.

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