«Филадельфия» обыграла «Анахайм», Проворов отметился результативной передачей «Флайерз» прервали серию из трех поражений подряд.

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Анахаймом» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Защитник хозяев Иван Проворов провел на площадке более 26 минут, отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности »+1».

Форвард Михаил Воробьев отыграл 11 минут и результативными действиями не отметился.

«Филадельфия» набрала 41 очко и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» - 13-й на Западе (32).

В следующих матчах «Дакс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси» 19 декабря, а днем позже «Филадельфия» на своем льду примет «Баффало».

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Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Жиру, 21. Каше, 25. Ворачек, 45. Кутюрье (Проворов), 60 (п.в.). — Ракелль (бол), 37.