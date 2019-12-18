Владимир Ткачев: «Салавату Юлаеву» важно не проспать начало матча с «Салаватом Юлаевом» «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев высказался о предстоящем матче с «Салаватом Юлаевом» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Работаем над своими проблемами перед игрой, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего игрока. – Нам важно не «проспать» начало матча. У нас была такая длинная пауза, «Салават Юлаев» уже набрал ритм».

Отметим, что для «Ак Барса» этот матч станет первым после перерыва в чемпионате, тогда как «Салават Юлаев» уже сыграл во вторник с «Сибирью» (2:3).

«Ак Барс» продолжает лидировать во всей лиге с 56 очками, у «Салавата Юлаева» 45 очков и четвертое место на Востоке.

Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» пройдет во Дворце спорта в Казани. Начало игры – 19:30 (мск).