Отец Зайцева: Маргарита врет. Мы все покажем и расскажем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 18:27ХоккейГичунцев Артур

Отец Зайцева: Маргарита врет. Мы все покажем и расскажем

Ранее хоккеист подал в суд на бывшую супругу и хочет, чтобы девушка выплачивала алименты.

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, прокомментировал заявление бывшей жены игрока Маргариты, которая сообщила, что спортсмен похитил их детей и увез в неизвестном направлении.

«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врет, и все это мы покажем и расскажем», – сказал Зайцев телеканалу «360°».

Также он предоставил журналистам видеозапись, где Маргарита находится в компании неизвестного мужчины, который употребляет наркотики. При этом девушка не обращает внимание на плачущего ребенка.

Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
19:33 Футбол Александр Дюков: На Евро сборная России будет играть в скорректированной форме
19:32 Футбол «Ливерпуль» опубликовал состав на матч с «Монтерреем»
19:14 Футбол Неизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» Семеду
19:04 Футбол В протестах в Барселоне во время «эль класико» примут участие 32 тысячи человек
18:49 ММА Ортега заявил о готовности подраться с Магомедшариповым
18:48 Футбол Болельщики назвали Вильену лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря
18:33 Биатлон Анна Богалий: Мы – темное пятно для мировой общественности, нужно играть по правилам
18:27 Хоккей Отец Зайцева: Маргарита врет. Мы все покажем и расскажем
18:18 Футбол Де Брюйне записался на тренерские курсы
18:05 Формула-1 Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля
17:51 Теннис Федерер стал первым игроком в истории тенниса, проведшим 1 000 недель в первой тридцатке рейтинга
17:42 Биатлон Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая
17:29 Футбол Сергей Шишкарев: Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности
17:25 Футбол «Лион» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере Гамейро
17:21 Футбол Томас Цорн: Джано сам спросил, может ли он уйти
17:15 Футбол Томас Цорн: Скорее всего, зимой новичков не будет
17:08 Футбол Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
17:07 Футбол Федерация футбола Италии: Серия А не согласовывала с нами антирасистскую кампанию
17:04 Футбол Томас Цорн: «Спартак» никак не середняк
16:49 Гандбол Сергей Шишкарев: Постараюсь согласовать с Мартином моменты взаимодействия с Трефиловым
В террористическую ячейку, созданную в колонии Калмыкии, входило более 100 человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
Задержаны трое участников массового убийства фермеров в Ростовской области
Комфортная среда дала трещину
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика