Отец Зайцева: Маргарита врет. Мы все покажем и расскажем Ранее хоккеист подал в суд на бывшую супругу и хочет, чтобы девушка выплачивала алименты.

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Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, прокомментировал заявление бывшей жены игрока Маргариты, которая сообщила, что спортсмен похитил их детей и увез в неизвестном направлении.

«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врет, и все это мы покажем и расскажем», – сказал Зайцев телеканалу «360°».

Также он предоставил журналистам видеозапись, где Маргарита находится в компании неизвестного мужчины, который употребляет наркотики. При этом девушка не обращает внимание на плачущего ребенка.