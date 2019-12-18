«Сочи» обыграл в Минске «Динамо», у белорусского клуба восемь поражений кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Сочи» завершился со счетом 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).
Исход встречи во многом был предопределен еще в первом периоде, который сочинцы выиграли со счетом 3:0. Дамир Рахмуллин оформил дубль, отличившись на шестой и 12-й минутах, а затем шайбу забросил Мальте Стремвалль. На 29-й Артем Томилин стал автором четвертой шайбы гостей, и лишь после этого хозяева площадки «размочили» счет. На 38-й минуте большинство реализовал Артем Демков, а спустя 67 секунд в равных составах забросил Райан Спунер.
Итоговый результат 5:2 в пользу гостей установил на 51-й минуте Стремвалль, забросив свою вторую шайбу в матче.
Потерпев восьмое поражение кряду, минское «Динамо» остается на предпоследнем 11-м месте Западной конференции, набрав 28 очков в 39 встречах. «Сочи» располагается на девятом месте, с 38 очками после 39 встреч.
20 декабря «Сочи» сыграет в гостях со «Спартаком». 21 декабря минское «Динамо» проведет выездной матч против «Адмирала».
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