Шайбы Воробьева и Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Баффало» (видео) «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд

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«Филадельфия» крупно обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1 (3:0, 3:0, 0:1).

Дублем в составе победителей отметился Джеймс ван Римсдайк.

По одному разу за «Флайерз» отличились россияне Михаил Воробьев и Иван Проворов.

Для 22-летнего Воробьева эта шайба стала первой в сезоне. Всего на его счету 2 (1+1) очка. В активе Проворова 22 (8+14) очка в 35 матчах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» расположилась на шестом месте. В активе команды 43 очка. «Баффало» - седьмой (39).

21 декабря «Сэйбрз» на свой площадке сыграют с «Лос-Анджелесом», а 22 декабря «Флайерз» в гостях встретятся с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Голы: Воробьев, 14. Ван Римсдайк, 16, 33. Нисканен, 18. Проворов, 29. Питлик, 30 — Олофссон, 52.