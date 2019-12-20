«Реал» запросил аудио переговоров судьи с ответственным за VAR в матче с «Барселоной» В клубе считают, что в ворота каталонцев не назначили два пенальти.

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«Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с запросом для получения аудиозаписи переговоров главного арбитра матча с «Барселоной» (0:0) Алехандро Эрнандеса с Рикардо Бенгоэчеа, который в этой игре отвечал за систему VAR, сообщает AS.

В столичном клубе считают, что в ворота «Барселоны» не были назначены два пенальти в моментах с участием защитника «Реала» Рафаэля Варана. В этой связи в Мадриде намерены получить дополнительную информацию по решениям в спорных эпизодах.

Напомним, в среду «Барселона» и Реал» провели на «Камп Ноу» перенесенный матч десятого тура.