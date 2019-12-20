Форвард «Оттавы» Эннис попытался повторить гол Свечникова в лакросс-стиле (видео) Ему помешал защитник «Нэшвилла» Фаббро.

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Форвард «Оттавы» Тайлер Эннис предпринял попытку забросить шайбу из-за ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4 OT).

Оказавшись за воротами, 30-летний канадец положил шайбу на крюк и попытался занести ее в верхний угол ворот, однако стоявший на пятачке 21-летний Фаббро помешал ему.

Напомним, в нынешнем сезоне форвард «Каролины» Андрей Свечников забил два гола в подобном лакросс-стиле. Впервые 19-летний российский нападающий сделал это 29 октября в матче с «Калгари», после чего 17 декабря – в матче с «Виннипегом».

На счету Энниса 18 (8+10) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.