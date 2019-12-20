Захарчук покинул «Адмирал» В этом сезоне нападающий сыграл в пяти матчах команды в КХЛ.

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Владивостокский «Адмирал» расторг соглашение с 30-летним нападающим Иваном Захарчуком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Договор был разорван по обоюдному согласию сторон.

Захарчук перешел в «Адмирал» по ходу этого сезона из череповецкой «Северстали», за которую сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Также нападающий выступал за такие клубы, как «Сочи» и «Торпедо». Всего за свою карьеру он принял участие в 169 матчах КХЛ – на его счету 27 голов и 17 ассистов.

«Адмирал» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка после 36 встреч. Следующим соперником команды станет минское «Динамо»