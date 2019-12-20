Даниил Тарасов: Хет-трик – это стечение обстоятельств, а восемь голов команды ничего не значат «Динамо» разгромило «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Форвард «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал победу над «Северсталью» (8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Весь первый период засыпали, игра не шла, – приводит слова 28-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Было непонятно, что случилось.

Мой хет-трик — это стечение обстоятельств: когда-то идет игра, когда-то нет. Все три моих гола сделали ребята, они мне отдавали на пустые ворота. Без них я бы не забил.

Я бы не сказал, что содержание игры было качественным с нашей стороны. Эти восемь шайб ничего не значат».

Отметим, что после хет-трика в ворота «Северстали» на счету Тарасова стало 20 (12+8) очков в 30 матчах сезона.

«Динамо» набрало 49 очков и продолжает занимать третье место в Западной конференции КХЛ.