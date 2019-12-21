Мальте Стремвалль – о матче против «Спартака»: Недопустимо проигрывать такие матчи, как сегодня

- Недопустимо проигрывать такие матчи, как сегодня. Мы пропустили очень много легких шайб, с конца второго периода мы не играли в ту игру, о которой договаривались. Это очень паршиво, что мы не смогли и упустили контроль над игрой, и «Спартак» это почувствовал и додавил, - приводит слова Стремвалля ТАСС.
Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.
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