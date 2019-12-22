«Филадельфия» обыграла «Оттаву», Проворов сделал результативную передачу (видео) - Советский спорт
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22 декабря 2019 07:05ХоккейНечаев Юрий

«Филадельфия» обыграла «Оттаву», Проворов сделал результативную передачу (видео)

«Флайерз» выиграли третью игру подряд.

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в серии буллитов уступила «Филадельфии» 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Тайлер Эннис, набравший 3 (1+2) очка.

В составе «Флайерз» результативной передачей отметился Иван Проворов.

В таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает шестое место. В активе команды 43 очка. «Оттава» - 14-я (33).

Обе команды следующие матчи проведут 24 декабря на своих площадках. «Флайерз» встретятся с «Рейнджерс», а «Сенаторз» - с «Баффало».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)
Голы: Эннис, 26:00, 51. Боровецки, 27. Дюклер, 39 — Хейс, 4. Ван Римсдайк, 22, 42. Ворачек, 40.
Победный буллит: Кутюрье

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