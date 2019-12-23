Крис Крайдер: Победа над «Анахаймом» важнейшая для «Рейнджерс» «Рейнджерс» нанесли поражение «Анахайму».

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Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал победу над «Анахаймом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это важнейшая для нас победа, но нам надо быстро перевернуть страницу, потому что завтра нам предстоит игра за четыре очка», – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт лиги.

Отметим, что на счету Крайдера дубль в ворота «уток». Теперь у него 21 (10+11) очко в 35 матчах сезона при показателе полезности «+6» и 34 минутах штрафа.

«Рейнджерс» набрали 38 очков и остаются на шестом месте в Столичном дивизионе. В понедельник команда сыграет с «Филадельфия», которая идет пятой с 45 очками.