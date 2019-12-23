Рафик Якубов: Обмен Ткачева стал единственным выходом Воспитанник «Ак Барса» продолжит карьеру в «Локомотиве».

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен форварда Владимира Ткачева в «Локомотив».

«Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками, мы до последнего старались найти более комфортные решения и для клуба, и для игрока, – приводит слова Якубова официальный сайт клуба. – Но ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом.

Отдавая Ткачева, мы хотели получить взамен значимое усиление состава, поэтому пришли к переговорам с «Локомотивом».

Напомним, 26-летний нападающий провел всю карьеру в «Ак Барсе». В 383 матчах за клуб Ткачев набрал 168 (81+87) очков. В 2018 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина.