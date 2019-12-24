Отец Зайцева: Маргарита хочет получить одну треть его контракта Ранее спортсмен похитил детей у девушки и увез в неизвестном направлении.

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Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева рассказал об условиях, выдвинутых бывшей женой хоккеиста Маргаритой.

«Никита предлагал: он покупает девчонкам квартиру и полностью содержит их до 18 лет. И ни копейки на них она может больше не тратить. При этом видеться с детьми они могут 50 на 50, как найдут общий язык. Но место определения жительства девчонок должно быть с ним. Та сторона отказалась. Им нужна одна треть контракта Никиты, это всем понятно», – сказал отец хоккеиста в программе Андрея Малахова.

Ранее сообщалось, что Зайцев решил развестись с Маргаритой, поскольку считает, что девушка изменила ему с другим мужчиной.