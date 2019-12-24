Отец Зайцева: Никита забрал своих детей у посторонних людей. Подчеркиваю: у посторонних! Ранее 28-летний игрок подал на развод.

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, рассказал, какой образ жизни вела бывшая супруга спортсмена Маргарита, у которой спортсмен силой отобрал детей.

«Мы специально дождались, когда прилетит Никита. Она об этом прекрасно знала. Мы стучались и просили показать девчонок, но никакого диалога не было. Мы приехали и ждали, чтобы она вышла с девчонками, хотели пообщаться. Девчонок никто на улицу не выводил, но сама она при этом уехала куда-то намалеванная в ночь. С кем оставались девочки в этот момент, кто был с ними рядом? Непонятно.

Но когда мы увидели, что вышли какие-то две посторонние женщины, подъехало черное такси, а потом вышла мама и стала орать благим матом: «Сажайте девок и увозите их…» Здесь уже счет пошел на секунды. Мы по-другому действовать не могли. Отец, видя, что его детей забирают, принял решение забрать детей у посторонних людей. Подчеркиваю: у посторонних людей! Мамы там не было. Мама стояла в стороне, орала и снимала на камеру», – сказал отец игрока в эфире передачи Андрея Малахова.

Ранее сообщалось, что хоккеист решил разорвать отношения с девушкой, поскольку узнал, что та изменяет ему с неизвестным мужчиной.