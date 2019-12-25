Никита Нестеров: ЦСКА обыграл «Металлург» за счет командной работы

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
«Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы. Шайбы от соперника пропустили из-за индивидуальных ошибок. Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в чужой зоне, в этом было наше преимущество. В какой-то момент соперник подсел. В целом, у нас все сделала командная работа», – приводит слова Нестерова пресс-служба КХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду обыграл «Металлург» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
Столичный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 59 очков. «Металлург» - девятый на Востоке (43).
25 декабря ЦСКА на своем льду примет столичное «Динамо», а 26 декабря магнитогорцы сыграют в гостях против динамовцев из Риги.
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