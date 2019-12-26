Кирилл Корнилов: Каждый игрок «молодежки» может повести за собой В четверг в Чехии стартует молодежный чемпионат мира.

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Комментатор «Матч ТВ» Кирилл Корнилов высказался о том, кто в нынешнем составе молодежной сборной России может стать лидером.

«Я не могу выделить кого-то одного – в этой команде нет звезды, которая бы ярко вспыхнула на фоне остальных, – приводит RT слова Корнилова. – Больших сюрпризов в составе не было, при этом (Валерий) Брагин отсмотрел многих кандидатов. Я могу перечислить всю команду, потому что у нас каждый игрок может повести за собой».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B c Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря), Германией (31 декабря).