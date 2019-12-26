Руслан Карлин: «Трактору» надо продолжать победную серию «Трактор» обыграл «Авангард», одержав третью победу подряд.

Форвард «Трактора» Руслан Карлин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене Балашиха».

«Бились все 60 минут, – приводит слова 27-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Если мы будем дальше так продолжать и не сдаваться, то будет все получаться, будем доводить матчи до победы.

Какой настрой на следующий матч? Такой же боевой. Нам надо побеждать, продолжать победную серию и радовать болельщиков».

Отметим, что «Трактор» одержал третью победу подряд, но остается на последнем месте, отставая от зоны плей-офф на десять очков. Карлин забросил победную шайбу, которая стала для него четвертой в сезоне.

В следующем матче 27 декабря «Трактор» сыграет дома со «Спартаком».