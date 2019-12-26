Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми. Такое решение принял Кунцевский районный суд. Отмечается, что 28-летний москвич, посетивший заседание, подаст апелляцию.

«Мы, конечно же, подадим апелляцию, сроки подачи – как только получим решение», – заявила адвокат игрока «Оттавы» Виктория Данильченко.

Скандал в семье Зайцева разгорелся после того, как его бывшая жена сообщила, что хоккеист похитил у нее двух дочерей и увез в неизвестном направлении.

Позже отец игрока Игорь Зайцев отметил, что спортсмен отобрал своих детей у чужих людей. По его словам, Маргарита постоянно находилась за пределами дома. Также он подчеркнул, что сын пошел на развод, поскольку узнал, что девушка ему изменяет.