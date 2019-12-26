Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми. Такое решение принял Кунцевский районный суд. Отмечается, что 28-летний москвич, посетивший заседание, подаст апелляцию.
«Мы, конечно же, подадим апелляцию, сроки подачи – как только получим решение», – заявила адвокат игрока «Оттавы» Виктория Данильченко.
Скандал в семье Зайцева разгорелся после того, как его бывшая жена сообщила, что хоккеист похитил у нее двух дочерей и увез в неизвестном направлении.
Позже отец игрока Игорь Зайцев отметил, что спортсмен отобрал своих детей у чужих людей. По его словам, Маргарита постоянно находилась за пределами дома. Также он подчеркнул, что сын пошел на развод, поскольку узнал, что девушка ему изменяет.