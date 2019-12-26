Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 декабря 2019 20:13ХоккейГичунцев Артур

Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами

Встреча прошла на стадионе «Остравар-Арена».

Защитник сборной России Егор Замула признан лучшим хоккеистом своей команды в матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии.

Встреча, состоявшаяся в городе Острава, завершилась в пользу хозяев турнира со счетом 4:3, а Замула отметился дублем. У чешской команды лучшим оказался форвард Ян Мышак.

28 декабря команда Валерия Брагина сыграет с хоккеистами из Канады. Встреча стартует в 21.00 мск.

Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Не слышала, чтобы удачно выступали в новых коньках, но у Медведевой выхода нет Александр Горшков: Пока речи о снятии Медведевой не идет Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России
Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
«ЦСКА предстал «машиной». Что говорили Никитин и Воробьев Комментарии главных тренеров ЦСКА и «Металлурга» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором москвичи дома победили со счетом 3:2. 24.12.2019 22:30 Хоккей Абушкин Руслан
Еще по теме:
Покка продлил контракт с «Авангардом» «Металлург» в гостях обыграл рижское «Динамо» Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Подкупает мотивированность Крикунова
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:01 Хоккей Ян Еник: Каждый матч против России получается очень трудным и жестким
21:00 Хоккей Брагин – после поражения от Чехии: Сборной России нужно улучшать дисциплину
20:54 Футбол Фрэнк Лэмпард: В домашних матчах не мы не создаем достаточно голевых моментов
20:40 Хоккей Романов – о поражении от Чехии: Соперник провоцировал и старался, что бы мы оставались в меньшинстве
20:34 Футбол Микель Артета: Получилось лучше, чем я ожидал, но результатом недоволен
20:30 Хоккей Покка продлил контракт с «Авангардом»
20:16 Хоккей «Металлург» в гостях обыграл рижское «Динамо»
20:16 Фигурное катание Татьяна Тарасова о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове: Могут быть великими!
20:13 Хоккей Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами
19:58 Футбол «Арсенал» не смог победить «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты
19:55 Футбол «Эвертон» обыграл «Бернли» в первом матче под руководством Анчелотти
19:55 Футбол «Челси» проиграл на домашней арене «Саутгемптону»
19:45 Хоккей Сборная России проиграла Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
19:43 Хоккей Бывшая жена Зайцева выиграла суд у хоккеиста за право опеки детьми
19:43 Хоккей «Салават Юлаев» проиграл швейцарскому клубу «Амбри-Пиотта» на Кубке Шпенглера
19:26 Футбол Фрэнк Лэмпард: Виллиан ведет переговоры с «Челси»
19:16 Футбол Красножан может возглавить «Енисей»
19:11 Бокс Ф. Емельяненко о бое Александра с Кокляевым: Не могу назвать это цирком. Не хочу цирк оскорблять
19:10 Футбол Криштиану Роналду: Сейчас я не заинтересован в тренерской работе, но никогда не говори никогда
19:06 Футбол «Наполи» заплатит 30 млн евро за двух игроков «Вероны»
Предсказатель Остап Кармоди: «2020-е годы станут десятилетием популизма...»
Ростовский проект о добавлении Дня окончания Битвы за Кавказ передали в Госдуму
Бойкот депутатов в думе Георгиевска приостановили
Жители Казани обеспокоены будущим медресе «Мухаммадия»: что будет с комплексом?
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя: «Мы всё ещё боимся за ее жизнь»
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика