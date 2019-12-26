Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами

Защитник сборной России Егор Замула признан лучшим хоккеистом своей команды в матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии.
Встреча, состоявшаяся в городе Острава, завершилась в пользу хозяев турнира со счетом 4:3, а Замула отметился дублем. У чешской команды лучшим оказался форвард Ян Мышак.
28 декабря команда Валерия Брагина сыграет с хоккеистами из Канады. Встреча стартует в 21.00 мск.
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