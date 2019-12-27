Источник: «Авангард» заключил новое соглашение с Чудиновым - Советский спорт
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27 декабря 2019 00:05ХоккейГичунцев Артур

Источник: «Авангард» заключил новое соглашение с Чудиновым

Об этом сообщает Winners.

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов останется в команде до конца сезона-2011/22.

Согласно источнику, 29-летний хоккеист подписал новый контракт с омским клубом.

Отметим, что Чудинов не выступает со 2 октября. В тот день он получил травму ноги в матче с рижским «Динамо» (7:0).

В текущем сезоне он отыграл 12 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».

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