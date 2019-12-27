Майкл Пелино: В будущем Ткачев станет одним из ключевых факторов «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:4 OT) высказался об игре форварда Владимира Ткачева.
«Я очень счастлив, что нам удалось заполучить такого игрока, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Понятно, что адаптация займет для него определенное время. И, возможно, именно сегодня для него тяжелее было адаптироваться, поскольку он сыграл справа, а привык выходить в центре. Но думаю, в будущем он будет одним из ключевых факторов в нашей команде».
Отметим, что в своем дебютном матче 26-летний нападающий стал лучшим в команде по времени на льду (21 минута 3 секунды).
Ткачев перешел в «Локомотив» из «Ак Барса». В нынешнем сезоне на его счету 11 (4+7) очков в 26 матчах. Теперь 28 декабря «Локомотив» сыграет с бывшей командой Ткачева в Казани.
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