«Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 13:45ХоккейЛипкин Антон

«Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым

Контракт с 32-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

Форвард Игорь Макаров стал игроком «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним воспитанником «Крыльев Советов» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Макаров начинал нынешний сезон в «Авангарде» и в 24 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа.

Ранее Макаров выступал в КХЛ за СКА, «Динамо» (Москва), «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». Всего на его счету 528 матчей в лиге и 162 (75+87) очка при показателе полезности «+18» и 516 минутах штрафа.

«Сибирь» набрала 45 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. В пятницу команда сыграет дома со СКА.

Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
НХЛ-2019. Что было: год больших русских свершений В уходящем году нам не удалось выиграть чемпионат мира, но зато россияне, как никогда, навели шороху в НХЛ. Да и сам сезон в североамериканской лиге получился сверхсенсационным. 27.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил Автор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби. 25.12.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист» «Салават Юлаев» и «Трактор» совершили обмен форвардами «Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым
Михаил Григоренко: Мои дети счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:15 Хоккей Кузютина Елена
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Василий Демченко: Думаешь, как сыграть, а не куда перейти Вратарь магнитогорского «Металлурга» – об адаптации в новой команде и планах на Новый год. 25.12.2019 16:00 Хоккей Кузютина Елена
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Новости
15:07 Хоккей «Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
14:48 Хоккей «Салават Юлаев» и «Трактор» совершили обмен форвардами
14:42 Футбол Александр Дюков: Опыт Егорова будет использован РФС в дальнейшей работе
14:40 Футбол Александр Егоров: Не все задуманное получилось реализовать
14:36 Футбол Егоров ушел с поста главы ДСИ по собственному желанию
14:30 Фигурное катание Александр Самарин: Не буду рассказывать красивые истории, результата это не изменит
14:29 Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: Перешел бы я в «Зенит»? Думаю, нет
14:18 Олимпиада Председатель набсовета РУСАДА – о письме Гануса: Коммуникациями надо делиться с учредителями
14:14 Футбол «Милан» отказался от трансфера Эльнени
14:00 Олимпиада РУСАДА зарегистрировало 202 нарушения в 2019 году
13:56 Олимпиада Юрий Ганус: У российских легкоатлетов практически нет шансов выступить на Играх в Токио
13:52 Футбол «Ливерпуль» досрочно вернул Филлипса из аренды в «Штутгарте»
13:45 Хоккей «Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым
13:38 Баскетбол Уилл Томас: «Зенит» движется в правильном направлении
13:34 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» начинает показывать реальную картину
13:31 Олимпиада Интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет представлять швейцарская юридическая компания
13:13 Футбол Халк, Данни и Вагнер Лав вошли в сборную десятилетия РПЛ
12:58 Фигурное катание Степанова - о втором месте на чемпионате России: Сегодня мы довольны качеством нашего катания
12:38 Фигурное катание Синицина - о выступлении на чемпионате России: Мы старались показать максимум
12:21 Футбол Роман Шишкин: В ФНЛ иногда вообще непонятно, чем руководствуется арбитр
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
«На всех не хватило»: В Башкирии детей довели до слез на «елке для инвалидов»
Как серпом по реставрации: в Волгограде памятник советской эпохи сдали в ремонт
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Уважаемые знатоки, внимание, кроссворд: Город55 подводит итоги года
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика