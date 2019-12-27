«Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым

Форвард Игорь Макаров стал игроком «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним воспитанником «Крыльев Советов» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Макаров начинал нынешний сезон в «Авангарде» и в 24 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа.
Ранее Макаров выступал в КХЛ за СКА, «Динамо» (Москва), «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». Всего на его счету 528 матчей в лиге и 162 (75+87) очка при показателе полезности «+18» и 516 минутах штрафа.
«Сибирь» набрала 45 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. В пятницу команда сыграет дома со СКА.
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