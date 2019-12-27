«Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым Контракт с 32-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

Форвард Игорь Макаров стал игроком «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним воспитанником «Крыльев Советов» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Макаров начинал нынешний сезон в «Авангарде» и в 24 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа.

Ранее Макаров выступал в КХЛ за СКА, «Динамо» (Москва), «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». Всего на его счету 528 матчей в лиге и 162 (75+87) очка при показателе полезности «+18» и 516 минутах штрафа.

«Сибирь» набрала 45 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. В пятницу команда сыграет дома со СКА.