СКА обменял Яровинского в «Сочи» В Санкт-Петербург отправится Илья Назаревич.

«Сочи» и СКА совершили обмен хоккеистами, сообщает официальный сайт сочинского клуба.

Отмечается, что в санкт-петербургскую команду переходит защитник Илья Назаревич, а в обратном направлении проследовал нападающий Федор Яровинский.

Ранее 27-летний защитник выступал за «Торпедо» и «Салават Юлаев» – в КХЛ он принял участие в 47 матчах, набрав шесть (1+5) очков по системе «гол+пас». В этом сезоне на его счету 11 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.

20-летний Яровинский является воспитанником санкт-петербургского хоккея. В текущем сезоне он провёл две встречи за «СКА-Неву» в высшей лиге и забросил одну шайбу.