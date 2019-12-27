Андрей Николишин: У канадцев очень сильный подбор игроков, многое в матче будет зависеть от настроя Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

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- У канадцев очень сильный подбор игроков. Если персонально с кем-то играть, то найдутся другие ребята, которые решат исход матча. У нас сборная тоже крепкая, подготовленная, многое будет зависеть от настроя. Главное, чтобы не получилось, как с чехами, когда мы начали удаляться на ровном месте и привозить себе голы. У канадцев реализация большинства практически под 50 процентов, - приводит слова Николишина Sport24.ru.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, заработав за игру 26 минут штрафа.