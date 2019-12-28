Шелдон Киф: Мы только знаем, что Михеев находится в больнице, и у него глубокий порез

- Мы только знаем, что он находится в больнице, и у него глубокий порез. Мы со всем разберемся, но сегодня он переночует в Нью-Джерси, - цитирует главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта.
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результатВ минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий.18.12.2019 17:00БиатлонВолохов Юрий
Mastercard подарила детям незабываемый вечер футболаСпонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard.26.12.2019 14:30ФутболИванов Николай
Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧММолодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса.26.12.2019 20:15ХоккейТрофименко Кирилл
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииВ Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.26.12.2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го местаНа чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.27.12.2019 16:29Фигурное катаниеТигай Лев
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в АнсиДожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м.22.12.2019 16:30БиатлонМысин Николай
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат РоссииВ четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года.25.12.2019 20:30Фигурное катаниеТигай Лев
Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско19-летний полузащитник «Спартака», ставший лауреатом премии «Первый выход», подвел итоги 2019 года для себя и команды.26.12.2019 15:30ФутболГригорьевская Юлия
Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКАПри этом бело-голубые сохранили свои ворота вне прикосновенности. Нападающий Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и поквитался с вратарем Ларсом Юханссоном за поражение на Кубке Первого канала. Эта победа стала для бело-голубых 2000-й в чемпионатах страны.25.12.2019 22:00ХоккейДомрачев Владислав
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветерановКаждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00Бокс