Шелдон Киф: Мы только знаем, что Михеев находится в больнице, и у него глубокий порез Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отправлен в больницу с порезом руки и пройдет медицинское обследование.

- Мы только знаем, что он находится в больнице, и у него глубокий порез. Мы со всем разберемся, но сегодня он переночует в Нью-Джерси, - цитирует главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта.