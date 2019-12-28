Марина Дубровская: К сожалению, добровольно отдавать детей Зайцев не хочет Защитник «Оттавы» отказался возвращать дочерей бывшей супруге Маргарите Готовцевой.

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- К сожалению, добровольно отдавать детей Никита Зайцев не хочет. Со своей стороны сейчас делаем все необходимое, чтобы девочки как можно скорее увидели свою маму. Тем более сам Зайцев улетел в Канаду, и дети вновь находятся непонятно с кем, - цитирует «РИА Новости» адвоката жены Марину Дубровскую.

Напомним, что Никита Зайцев проиграл суд бывшей жене Маргарите Готовцевой по вопросу опеки над детьми. Такое решение принял Кунцевский районный суд.

Скандал в семье Зайцева разгорелся после того, как его бывшая жена сообщила, что хоккеист похитил у нее двух дочерей и увез в неизвестном направлении.

Позже отец игрока Игорь Зайцев отметил, что спортсмен отобрал своих детей у чужих людей. По его словам, Маргарита постоянно находилась за пределами дома. Также он подчеркнул, что сын пошел на развод, поскольку узнал, что девушка ему изменяет.