Егор Замула: Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу – он же страну спасал Защитник хоккейной «молодежки» высказался о Дзюбе.

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Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался об оскорблениях капитана футбольной сборной России Артема Дзюбы.

«Скорее всего, это фанаты «Спартака», – приводит слова 19-летнего игрока обороны официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу, если человек забивал важнейшие голы за сборную России? Он же страну спасал – например, когда забил Испании.

Зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю. Он ведь лучший футболист России на данный момент».

Напомним, Дзюбу оскорбляли во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, а также на секторе «Спартака» во время игры премьер-лиги с «Уралом».

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.