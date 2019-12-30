Александр Романов: Сегодня нам просто не так повезло, как американцам Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал поражение команды в матче против США (1:3) в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира.

- Мы сегодня не реализовали свои моменты, много удалялись и пропустили глупые голы. Не могу сказать, что американцы нас тактически переиграли. Мы тоже показывали хорошую игру, бывали моменты, когда возили в их зоне. Сегодня нам просто не так повезло, как им, - приводит слова Романова ТАСС.

Напомним, что 26 декабря команда Валерия Брагина уступила чехам со счетом 3:4, а вчера 28 декабря разгромила со счетом 6:0 сборную Канады. В турнирной таблице группы В российская сборная занимает вторую строчку, набрав три очка в трех встречах.